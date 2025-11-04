İzmir'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

- İzmir'de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü A.T. ağır yaralandı.
- Saldırgan A.Y. motosikletle kaçarken yakalandı ve gözaltına alındı.
- Olayın taraflar arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi.
İzmir'in Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi'nde ilerleyen A.T. (31) yönetimindeki otomobile motosikletle ilerleyen A.Y. (22) tarafından ateş açıldı.
Bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.
DURUMU AĞIR
Saldırıda göğsünden ve kolundan yaralanan A.T., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Motosikletli polis ekipleri olayın ardından motosikletiyle bölgeden uzaklaşan saldırganı yakaladı.
Polis ekiplerince yapılan incelemelerde taraflar arasında husumet bulunduğu, olayın bu nedenle gerçekleştiği belirlendi.
Saldırganın motosikletiyle uzaklaşması ve polis ekiplerinin saldırganı kovalaması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.