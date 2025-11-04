Abone ol: Google News

İzmir'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

İzmir'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 22:28
  • İzmir'de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü A.T. ağır yaralandı.
  • Saldırgan A.Y. motosikletle kaçarken yakalandı ve gözaltına alındı.
  • Olayın taraflar arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi.

İzmir'in Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi'nde ilerleyen A.T. (31) yönetimindeki otomobile motosikletle ilerleyen A.Y. (22) tarafından ateş açıldı.

Bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

DURUMU AĞIR

Saldırıda göğsünden ve kolundan yaralanan A.T., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Motosikletli polis ekipleri olayın ardından motosikletiyle bölgeden uzaklaşan saldırganı yakaladı.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde taraflar arasında husumet bulunduğu, olayın bu nedenle gerçekleştiği belirlendi.

Saldırganın motosikletiyle uzaklaşması ve polis ekiplerinin saldırganı kovalaması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

