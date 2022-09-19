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    İzmir’de polisi yaraladı, serbest kaldı

    Düğün sonrası çıkan kavgaya müdahale için giden polis memurunu bıçakla yüzünden yaralayan ve olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
    • 19.09.2022 - 08:50
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    İzmir’de polisi yaraladı, serbest kaldı

    İzmir’in Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi 592/12 Sokak’ta 16 Eylül günü bir düğün sonrası çıkan kavga nedeniyle bölgeye giden polis ekipleri, 02.00 sıralarında karşılaştıkları E.K.'ye (19), elindeki bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu.

    Polisin uyarısını dikkate almayan E.K.'ye, ekipler biber gazı ile müdahale etti.

    Yüzünden yaralandı

    Müdahale sırasında elindeki bıçağı rastgele savuran E.K., polis memuru F.K.'yı yüzünden yaraladı.

    Olay sonrası polis memuru, meslektaşları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

    Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İzmir’de polisi yaraladı, serbest kaldı #1

    Serbest kaldı

    Bıçaklı saldırı sonrası gözaltına alınan ve alkollü olduğu idda edilen E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre mahkemeye çıkartılan E.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    İzmir’de polisi yaraladı, serbest kaldı #2

    İzmir’de polisi yaraladı, serbest kaldı #3


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