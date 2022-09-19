İzmir’de polisi yaraladı, serbest kaldı

Düğün sonrası çıkan kavgaya müdahale için giden polis memurunu bıçakla yüzünden yaralayan ve olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.