İzmir’de silahı kazara ateş alan polis yaşamını yitirdi

İHA
Akşam saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi’nde talihsiz bir kaza meydana geldi.
Yemek sırasında polisin silahı ateş aldı
Ailesiyle beraber evde yemek yiyecekleri esnada beylik tabancası kazara ateş alan İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Çulha, kasık bölgesinden yaralandı.
Hastanede kurtarılamadı
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çulha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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