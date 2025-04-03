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İHA

İzmir'in Urla ilçesinde inşaat işçisi oldukları öğrenilen Mustafa Sarıtaş ve yeğeni Sadık Sarıtaş, eğlenmek için müzikhole girdi.

Burada amca-yeğen, iki kişiyle tartıştıktan sonra mekanın dışına çıktı.

OLAYDA 3 ŞAHIS VURULARAK YARALANDI

Kavgaya dönüşen olayda Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze tabancayla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN TAMAMI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, amca-yeğen ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada; olayın mekan işletmecisi ve çalışanlarıyla eğlenmeye gelenler arasında yaşanan anlık tartışmadan kaynaklı olduğu belirlendi.

12 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Polis, olayının şüphelileri H.B., S.S., Y.Y., G.B., G.G., O.K., A.Ö., F.S., T.S., G.S., M.O. ve H.S.T.’yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede H.B., S.S., Y.Y., T.S., G.S., M.O. ve F.S. tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.