İzmir'de sokak ortasında işlenen cinayete 4 tutuklama

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 11 Kasım'da otomobil ile 54 yaşındaki H.E.'nın iş yerine yaklaşan şüpheliler, silahla ateş açtı.

Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, bu sırada iş yerinin önünde bulunan mekan sahibi H.E., oğlu S.E ile müşteri olarak gelen S.D ve Y.D.'ye isabet etti.

Olayın ardından saldırganlar, otomobil ile bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİ TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan H.E., ambulans ile İzmir Şehir Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedaviye alınan H.E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren yaralılardan S.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışmalarda; olaya karışan şüpheli 72 yaşındaki D.D., 39 yaşındaki E.D., 43 yaşındaki M.D., 41 yaşındaki A.D., 34 yaşındaki N.D., 19 yaşındaki B.D., 17 yaşındaki S.D. ve 25 yaşındaki E.E. tespit edilerek, önceki gün yakaladı.

Yapılan araştırmalarda olaya karışan tarafların akraba oldukları, olayın ailevi sebeplerden dolayı meydana geldiği anlaşıldı.

Şüphelilerden E.E., ifadesi sonrası serbest kaldı.

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., N.D., B.D. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

D.D., A.D., E.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.