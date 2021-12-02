İzmir’de takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Emniyet kemeri takılı olan yaşlı çift, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi Ürkmez yolu Doğanbey mevkisinde Mehmet Dağtekin (73) yönetimindeki 35 V 35674 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir anda takla attı.

Kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, araçtaki eşyalar da yola saçıldı.

EMNİYET KEMERLERİ TAKILIYDI

Bu arada sürücü Mehmet Dağtekin ve eşi Emine Dağtekin'e (68) yoldan geçen vatandaşlar yardım etti.

Emniyet kemeri takılı olan yaşlı çift, araçtan çıkarıldı.

YARA ALMADAN ATLATTILAR

Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan çift, kazayı yara almadan atlattı.