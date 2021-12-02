Euro
15.2144
1%
Dolar
13.4156
0.82%
Altın
766.84
0.72%
Borsa
1.871
0.73%
Bitcoin
775.205
0.66%
BTXN Coin
50.18
-1.99%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    İzmir’de takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Emniyet kemeri takılı olan yaşlı çift, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 11:36
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 11:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

    İzmir’in Seferihisar ilçesi Ürkmez yolu Doğanbey mevkisinde Mehmet Dağtekin (73) yönetimindeki 35 V 35674 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir anda takla attı.

    Kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, araçtaki eşyalar da yola saçıldı.

    EMNİYET KEMERLERİ TAKILIYDI

    Bu arada sürücü Mehmet Dağtekin ve eşi Emine Dağtekin'e (68) yoldan geçen vatandaşlar yardım etti.

    Emniyet kemeri takılı olan yaşlı çift, araçtan çıkarıldı.

    YARA ALMADAN ATLATTILAR

    Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan çift, kazayı yara almadan atlattı.

    İzmir’de takla atan araçtan yara almadan kurtuldular #1

    İzmir’de takla atan araçtan yara almadan kurtuldular #2

    İzmir’de takla atan araçtan yara almadan kurtuldular #3

    İzmir’de takla atan araçtan yara almadan kurtuldular #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir