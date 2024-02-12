İzmir'in Konak ilçesine bağlı Ferahlı Mahallesi'nde taksici Kaya Özer, bir kadını müşteri olarak aracına aldı.
100 metre kadar gittikten sonra kadın inmek istediğini belirtip, Özer'den durmasını istedi.
Saldırıya uğradı
Kaya Özer, taksinin arkasından koşarak gelen bir kişinin saldırısına uğradı.
Yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan Özer, darp raporu alıp, Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.
Ekipler çalışma başlattı
Saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonrası şüphelinin 26 yaşındaki M.A. olduğu belirlendi.
Gözaltına alındı
M.A., bugün saat 15.00 sıralarında Bornova'da saklandığı bir evde yakalanıp, gözaltına alındı.
Kadın yolcunun erkek arkadaşı olduğu bildirilen M.A.'nın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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