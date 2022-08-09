İzmir'de tartışma yaşadığı eşini av tüfeğiyle vurdu

İzmir'de eşiyle tartışma yaşayan koca, av tüfeğiyle vurduğu eşini ağır yaraladı. Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İzmir'de akşam saatlerinde Tire’ye bağlı Işıklı Köyü’nde, Dilek Karcı ile eşi E. Karcı arasında bir tartışma çıktı.

Eşini av tüfeğiyle vurdu

Tartışma esnasında E. Karcı, av tüfeğiyle eşi Dilek Karcı’ya ate ş etti ve olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesi var

İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 çocuk annesi Dilek Karcı'nın durumunun ağır olduğu belirlendi. Ağır yaralı olan Karcı, ambulans ile Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dilek Karcı’nın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.





Jandarmaya gidip teslim oldu

Öte yandan, eşini av tüfeğiyle vuran E. Karcı’nın, jandarmaya giderek teslim olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.