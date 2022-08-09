Petrol
96.58
0.15%
Euro
18.2974
0.00%
Dolar
17.9331
-0.09%
Altın
1.031
0.02%
Borsa
2795
0.00%
Bitcoin
429.395
2.57%
BTXN Coin
7.64
-1.79%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 26 C

    İzmir'de tartışma yaşadığı eşini av tüfeğiyle vurdu

    İzmir'de eşiyle tartışma yaşayan koca, av tüfeğiyle vurduğu eşini ağır yaraladı. Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
    • 09.08.2022 - 02:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de tartışma yaşadığı eşini av tüfeğiyle vurdu

    İzmir'de akşam saatlerinde Tire’ye bağlı Işıklı Köyü’nde, Dilek Karcı ile eşi E. Karcı arasında bir tartışma çıktı.

    Eşini av tüfeğiyle vurdu

    Tartışma esnasında E. Karcı, av tüfeğiyle eşi Dilek Karcı’ya ate ş etti ve olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralının hayati tehlikesi var

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 çocuk annesi Dilek Karcı'nın durumunun ağır olduğu belirlendi. Ağır yaralı olan Karcı, ambulans ile Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dilek Karcı’nın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

    İzmir de tartışma yaşadığı eşini av tüfeğiyle vurdu #1

    Jandarmaya gidip teslim oldu

    Öte yandan, eşini av tüfeğiyle vuran E. Karcı’nın, jandarmaya giderek teslim olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

    İzmir de tartışma yaşadığı eşini av tüfeğiyle vurdu #2


    İlginizi Çekebilir

    Yüksekova’da dağlar toz bulutunda kayboldu
    Yaşam

    Yüksekova’da dağlar toz bulutunda kayboldu

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Ali Akman Göztepe’ye transfer oldu
    Transfer dosyası

    Ali Akman Göztepe’ye transfer oldu

    Görüş Bildir