İzmir'de tazminatlarını alamayan emekliler CHP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarını mağdur ettiği iddiasıyla tekrar gündeme oturdu.

Belediye iştiraki İZNERJİ AŞ'den emekli olan bir grup vatandaş, uzun süre boyunca kıdem tazminatlarını alamadı.

Mağdur vatandaşlar, hiçbir muhatap bulmayınca CHP İzmir İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

EMEKLİLER KIDEM TAZMİNATINI ALAMAYINCA EYLEM YAPTI

CHP İl Başkanlığı önünde toplanarak sloganlar atan grupta yer alan Atilla Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, kıdem tazminatlarının ödenmeyerek mağdur edildiklerini savundu.

"ÖZGÜR ÖZEL'E DE SESLENİYORUZ"

Geçen yıl ekim ayında emekli olduğunu söyleyen Yeşilyurt, "Sadaka değil, bu bizim hakkımız, belediyeye 18 yılımızı verdik. Durmadan tarih veriyorlar, yapmıyorlar. Buradan Özgür Özel'e de sesleniyoruz. Belediye Başkanını arasın, bize bir gün vermelerini söylesin. Herkesin borcu var." dedi.

Gazanfer Alkanlı da yıllarca gece gündüz çalıştığını ancak emeğinin karşılığını alamadığını ileri sürdü.

DAHA ÖNCE DE EYLEM YAPILMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ ve İZNERJİ AŞ'den emekli olan bir grup, 26 Şubat'ta da kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nin Egemenlik Binası önünde eylem yapmıştı.