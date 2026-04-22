Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından gerginlik!

Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında heyecan dolu anlar yaşandı.

Sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Konyaspor, nefes kesen mücadelenin uzatma bölümlerinde penaltıdan bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

SADETTİN SARAN'A ÇAĞRI!

Maçın ardından stadyumu terk etmeye hazırlanan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı.

Takımın elenmesine ve sergilenen futbola tepki gösteren bir taraftarın Saran’a yönelik, "Daha ne olması gerekiyor istifa etmen için?" diye seslenmesi üzerine ortamın bir anda gerildiği iddia edildi.

Sözlü sataşmanın ardından Fenerbahçeli yöneticiler ile taraftarlar arasında sözlü münakaşa ve kısa süreli bir gerginlik yaşandığı öne sürüldü.