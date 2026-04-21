Donald Trump: İran ile ateşkesi uzattık

Orta Doğu'daki savaşta son durum...

ABD ile İran arasında kalıcı bir barış konusunda henüz anlaşma sağlanamazken, silahların yeniden patlayabileceği gündemdeydi.

ABD ile İran arasında imzalanan ateşkesin bitmesine kısa bir süre kala Donald Trump'tan sürpriz bir açıklama geldi.

TRUMP DUYURDU

Ateşkes müzakerelerinin ikinci turuyla ilgili muamma sürerken, Trump yeniden ateşkes kararı aldı.

"ATEŞKESİ UZATTIK, ABLUKA SÜRECEK"

Pakistan'ın da talebi üzerine İran ile ateşkesi süresiz uzattığını belirten Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi.



Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım.

İRAN'DAN ATEŞKES YORUMU

Ateşkes kararına İran'dan da ilk yorum geldi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, İran'ın, ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde bir talebi olmadığı belirtildi.

Haberde ayrıca Hürmüz Boğazı'nda ablukanın sürmesinin ABD'nin İran'a yönelik düşmanlığının devam ettiği anlamına geldiği ve İran'ın, deniz ablukası devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nı açmayacağı kaydedildi.

"KAYBEDEN TARAF ŞARTLARI BELİRLEYEMEZ"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın danışmanı Mehdi Muhammedi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda devam ettirme kararı aldığı deniz ablukasının, bombardımandan farksız olduğunu ve askeri olarak karşılık verilmesi gerektiğini savunan Muhammedi, "Kaybeden taraf şartları belirleyemez." dedi.

Muhammedi, ABD'nin ateşkesin uzatılmasına yönelik kararının İran'a yönelik yeni saldırılar için zaman kazanma amacı taşıdığını vurguladı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI: TRUMP'A TEŞEKKÜR EDERİM

Trump'ın açıklaması sonrası Pakistan Başbakanı Şerif, Trump'a teşekkürlerini iletti.

Şerif, şu ifadeleri kullandı:

Devam eden diplomatik çabaların ilerlemesine olanak tanımak amacıyla ateşkesi uzatma talebimizi lütfedip kabul ettikleri için Başkan Trump'a içtenlikle teşekkür ederim.

İRAN, MÜZAKERE İÇİN ABD'NİN ABLUKAYI KALDIRMASINI ŞART KOŞMUŞTU

Öte yandan İran, müzakerelerin ikinci turuna katılmak için ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasını şart koşmuştu.

İran medyası, Tahran'ın yarın müzakereler için İslamabad’a gitmeyeceğini Pakistan aracılığıyla ABD’ye ilettiğini ileri sürmüştü.

İran'ın BM Büyükelçisi, ABD'nin İran'a deniz ablukasını kaldırıl kaldırmaz Tahran'ın İslamabad görüşmelerine başlayabileceğini söyledi.