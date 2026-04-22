Domenico Tedesco: Gol atamazsan sonraki tura geçemezsin

Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Konyaspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi uzatma bölümünde penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"VAR BÖYLE DİYORSA DEMEK Kİ PENALTI"

120+2'de Konyaspor lehine verilen penaltı için konuşan Tedesco, "VAR böyle bir penaltı veriyorsa kabul etmeliyiz, demek ki penaltıdır. Rizespor maçında yemiş olduğumuz gol bizi etkiledi. Gerçek bu." dedi.

"GOL ATAMAZSAN TURU GEÇEMEZSİN"

Mücadeleyi değerlendiren Tedesco, "İstediğimiz ruhu maçın başında göremedik. Maç devam ettikçe daha iyi oynadık. Uzatmaların ilk devresinde en iyi oyunumuzu oynadık. Pozisyonlar ürettik. Gol atamazsan sonraki tura geçemezsin. Gol atamazsan gol yiyebilirsin. Dolayısıyla gol atmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"DERBİDE ELLERİNDEN GELENİ YAPACAKLAR"

Açıklamalarına devam eden Tedesco, "Yola devam etmeliyiz. Takım derbide elinden gelenin en iyisini yapacak. Büyük maçlarda çok iyi performans gösterdiler. Öncelikle toparlanmalıyız. 120 dakikada oynadılar. Galatasaray'dan 1 gün önce oynadık ama 120 dakika oynadık bu maçı. Birkaç antrenmanımız olacak derbi öncesi." açıklamasında bulundu.

ASENSIO DERBİDE OYNAYACAK MI?

Sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun durumu hakkında da açıklama yapan Tedesco, "Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz." dedi.

"ÇOK NET GİRMİŞ OLDUĞUMUZ POZİSYONLAR VARDI"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tedesco, takımın maça yavaş başlangıç yaptığını, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Tedesco, süre geçtikçe takımın daha iyi bir görüntü sergilediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

Bana göre en iyi oynadığımız periyot, uzatmaların ilk yarısıydı. O ilk 15 dakikalık periyotta dominant bir oyun sergiledik. Topu çevirmeyi başardık. Yön değiştirdik, pozisyonlara girdik. Çok net girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Böylesine bir eleme maçında eğer gol atamazsanız bir sonraki tura gitmeniz çok zor olur. Çünkü maç 120 dakika oynanıyor. Gol atamadıktan sonra penaltıdan, kontrataktan veya duran toptan gol yiyebiliyorsunuz. Benim için bugün takımın problemi 3, 4 belki 5 net pozisyonu değerlendiremememizdi.

"ARTIK AĞRI DA HİSSETMİYOR"

Bugün 4-3-3 oynamaya karar verdiklerini ve İsmail Yüksek'in de süre almasını istediklerini anlatan Tedesco, "Artık ağrı da hissetmiyor. Onu birazcık tekrar aktif hale getirmek istedik derbi maçı öncesi. Çünkü derbi maçı öncesinde bunu yapmasaydık ona hiç süre vermeden derbide ona süre vermek riskli olabilirdi." dedi.

OYUNCU TERCİHLERİ

Tedesco, oyuncu tercihlerine ilişkin ise "Guendouzi'nin aslında ofansif bir yaklaşımı da var. Kendisini '8,5' diye nitelendirebiliriz. Hatta zaman zaman '10' bile oynayabilir. Bence bugün sorun, Talisca'nın ilk 11'de olup olmaması veya sonradan girmesi değil girdiğimiz pozisyonları değerlendiremememizdi." ifadelerini kullandı.