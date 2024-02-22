İzmir'de torun dehşeti! Dedesini tabancayla bacağından vurdu Bayraklı ilçesinde tartıştığı dedesi Mehmet A.'yı tabancayla bacağından vuran torunu Kadir Emre K., tutuklanarak cezaevine gönderildi..

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DHA

Yaşlı adam, sokak ortasında dehşeti yaşadı..

Dün saat 09.30 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesi 2115 Sokak'ta meydana gelen olayda Kadir Emre K. ile dedesi Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Dedesini bacağından vurdu

Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Emre K., dedesi Mehmet A.'yı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaçan saldırgan torun yakalandı

Mehmet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Kadir Emre K. ise polis tarafından yakalandı. Kadir Emre K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Tutuklandı

Mehmet A.'nın, tartıştığı torunu Kadir Emre K. tarafından tabancayla bacağından vurulduğu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Kadir Emre K., tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)