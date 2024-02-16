İzmir'de trafikte makas atan sürücü sosyal medyadaki görüntülerden belirlenip yakalandı Bornova ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından görüntülerden tespit edilip yakalandı. Toplam 2 bin 109 TL para cezası kesilen sürücü, adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

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DHA

Trafik magandaları dur durak bilmiyor..

Son görüntüler İzmir'den geldi.

Bornova ilçesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada yayınlanan aracın, Ankara Caddesi’nde şerit ihlali yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Gözaltına alındı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde araç sürücüsünün T.D. olduğu belirlenip, gözaltına alındı.

T.D.'nin ilk ifadesinde, görüntüdeki aracı kendisinin kullandığını, acelesi olduğunu ve bu nedenle birbiri adına şerit ihlali yaptığını söylediği belirtildi.

Para cezası kesildi

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek (makas atma) ile trafik kural ve yasaklarına uymamak maddelerinden 2 bin 109 TL para cezası kesildi.

Sürücü T.D., adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)