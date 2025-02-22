İzmir'de uyuşturucu deposuna baskın

AA
İzmir'in Bayraklı ilçesinde nefes kesen narkotik operasyonu...
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli bi adrese rastladı.
Ekipler, adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
102 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU
İstihbari ve takip çalışmasının sonlanmasının ardından belirlenen adrese baskın düzenledi.
Aramada, beton merdivenin altındaki bölüme saklanmış 102 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
1 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan Z.U.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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