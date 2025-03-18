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İHA

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan 'yan bakma' cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

İlçeye bağlı Forbes Sevgi Yolu'nda iki grup arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle kavga çıkmış ve kavgada bıçakların kullanılmasıyla 23 yaşındaki İsmail Kaan Demirbaş ve 2 arkadaşı birçok yerinden darbe almıştı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL YAKALANDI

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından Demirbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçarak kayıplara karışan cinayet şüphelisinin C.K.Ö. olduğunu belirledi.

C.K.Ö. (20), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan C.K.Ö., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı tutuklandı.

CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Öte yandan cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

Kavganın meydana geldiği sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, iki grup arasında çıkan kavga, İsmail Kaan Demirbaş'ın bıçaklanarak kanlar içinde kaldığı, birkaç adım attıktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çevredekilerin yardım etmek için Demirbaş'ın başına toplandığı anlar da yine görüntülerde kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.