İzmir'de 'yan baktın' kavgası: Sırtından bıçakladı

DHA
22 Nisan'da İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde, P.D.(20) ile kendisine yan baktığını öne sürdüğü Ş.E.S.(20) arasında tartışma çıktı.
Tartıştığı kişiyi sırtından bıçakladı
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, P.D. yanındaki bıçakla Ş.E.S.'yi sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Ş.E.S. ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Saldırgan tutuklandı
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda suç kaydı bulunan P.D.'yi kısa sürede yakaladı. Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen P.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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