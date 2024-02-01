İzmir'de yardım ettiği kadın tarafından tabancayla vurulan polis yaralandı İzmir'de eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla KADES uygulaması üzerinden yardım isteyen ve emniyette ifade veren 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadın, evini kontrol etmesini istediği polis memurunu beylik tabancasını alarak kapı girişinde vurdu.

İHA

İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde bulunan bir apartmana ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru S.A.'nın (50) belinden tabancayla yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk incelemesi yapılan S.A., daha sonra ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren şüphelinin ise evli ve 4 çocuk annesi B.K. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

KADES'ten yardım istemiş

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı çalışma kapsamında B.K.'nin ilk eşinden 4 çocuğu bulunduğu ve ikinci evliliğinde şiddetli geçimsizlik yaşadığı iddiasıyla boşanma davası açtığı öğrenildi.

Bir süredir yaşadığı rahatsızlığı yüzünden antidepresan ilaçlar kullandığı da öne sürülen B.K.'nin bu cuma günü boşanma davası olduğu, dava öncesinde eşinin eve geldiği iddiasıyla korkarak KADES uygulaması üzerinden yardım istediği belirtildi.

Uygulamadan yardım istemesinin ardından B.K.'nin adresine giden polis ekipleri kadını alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü.

Burada ifadesi alınan B.K.'nin eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Polisten ulaşım için yardım istedi

Emniyetteki işlemlerin ardından evine gidebilmek için polisten yardım istemesinin ardından B.K., polis otosuyla evine götürüldü.

B.K., araçtan indiği sırada kendisini bırakan polis ekibinden daireyi kontrol etmesini istemesinin ardından polis memuru S.A., kendisine eşlik etti ve apartmanın birinci katında oturan B.K.'yi dairesine kadar götürdü.

Bu esnada polis memurunun beylik tabancasını alan B.K., S.A.'ya ateş etti.

Beline isabet eden mermiyle yaralanan polis memuru can havli ile olay yerinden kaçmaya çalışırken B.K. de kendi dairesine girdi.

Hayati tehlikesi yok

Evli ve 2 çocuk babası polis memuru S.A.'nın tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru S.A.'nın tedavisinin ardından ifadesi alınacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)