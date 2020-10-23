Bankadan 25 bin TL çeken R.E.'yi bir süre takip edip parasını çalan hırsızlar yakalanırken, kapkaç anları kameraya yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesinde bankadan 25 bin TL para çeken 80 yaşındaki R.E., hırsızların hedefi oldu.

1'i kadın 3 şüpheli, bankadan çıkan R.E.'yi bir süre takip etti.

CEBİNDEKİ PARAYI KAPIP KAÇTILAR

Alışveriş yapmak için pazara giden yaşlı adamın peşinden giden 3 kişi, R.E.'nin pazardan aldığı poşetleri düzeltmeye çalıştığı anda bir anlık dalgınlığından faydalanarak cebinde bulunan 25 bin TL'yi kapıp kayıplara karıştı.

İzmir'de yaşlı adamın parasını çalan 3 hırsız tutuklandı ViDEO

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından R.E., polisi arayarak durumu bildirdi.

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

3 HIRSIZ YAKALANDI

Ekipler, akraba olduğu öğrenilen Y.D., S.D. ve U.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu 3 şüpheli, çaldıkları 25 bin TL ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.