İzmir'de yıldırım ormana isabet etti: Yangın çıktı
DHA

İzmir'de hareketli anlar yaşandı.

yürekleri bir kez daha ağza getirdi.

Kemalpaşa ilçesindeki ormanda sabah saat 07.00 sıralarında düşmesi sonucu yangın çıktı.

Ekipler seferber oldu

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olan 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi.

Alevlere ilk müdahale 15 dakika içinde yapılırken, yangın saat 08.17'de kontrol altına alındı.

7 orman yangını çıktı

Öte yandan gece boyunca yıldırım düşmesi sonucu 7 orman yangınının çıktığı, ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevlerin büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

İzmir'de düşen yıldırım, ormanı yaktı #2
İzmir'de orman yangını