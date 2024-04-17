İzmir'de yol verme kavgası: Kardeş bıçakladı, ağabey silahla ateş etti H.A. tartıştığı Aslan İşcan'ı 8 yerinden bıçaklarken, ağabeyi A.A. da arkasından tabanca ile ateş eti.

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DHA

Dün saat 17.30 sıralarında İzmir'de 5908 Sokak Karabağlar Sanayi Sitesi'nde, oto boya dükkanı işleten Aslan İşcan(46) ile A.A.(31) ve kardeşi H.A.(22) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kardeşi defalarca bıçakladı, ağabeyi silahla ateş etti

H.A., yanındaki bıçakla İşcan'ı 8 kez bıçakladı. Yaralanan İşcan olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, H.A.'nın ağabeyi A.A. da tabanca ile arkasından ateş etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Kaçan saldırganlar yakalandı

İşcan Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kaçan 2 şüpheli ise motosikletli yunus timleri tarafından yakalandı. Olayın 'yol verme' meselesinden çıktığı ileri sürülürken, soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)