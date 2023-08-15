İzmir'deki hastanede klima kaynaklı yangın çıktı
İHA

İzmir'de paniği yaşandı.

Yangın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin A Bloğunda bulunan sendika odasında başladı.

Yangın klimadan çıktı

Odada bulunan klimadan çıkan yangını gören çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Hastane tahliye edildi

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, aynı katta bulunan sağlık çalışanları ve vatandaşlar dumandan etkilenmemeleri için tedbiren hastaneden tahliye edildi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.