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    İzmir’den İstanbul’a gelen kadının otobüsün altında kaldığı anlar

    Alibeyköy Cep Otogarı'nda 60 yaşındaki kadın, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Feci kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
    • 17.10.2022 - 10:52
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    İzmir’den İstanbul’a gelen kadının otobüsün altında kaldığı anlar

    Önceki hafta cumartesi günü İzmir'den İstanbul'a giden Nilgün İpek (60), Eyüpsultan ilçesindeki Alibeyköy Cep Otogarı’nda saat 06.30 sıralarında otobüsten indi.

    İpek, eşyalarını aldıktan sonra otobüsün arkasında beklemeye başladı.

    Yolcularını indiren otobüs şoförü Mehmet Ali Ç., park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yaptı.

    Otobüsün altında kaldı

    Otobüsün arkasında bekleyen Nilgün İpek'i fark etmeyen şoför Mehmet Ali Ç., geri çıkmaya çalıştığı sırada İpek'e çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yere düşen İpek, otobüsün altında kaldı.

    Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

    Olayı gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirirken, sağlık ekipleri otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Otobüs şoförü Mehmet Ali Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Yaşanan o feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

    Şoför tutuklandı

    İHA’nın haberine göre ölümlü kazanın ardından gözaltına alınan şoför, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şoför, “taksirle öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İzmir’den İstanbul’a gelen kadının otobüsün altında kaldığı anlar #1

    İzmir’den İstanbul’a gelen kadının otobüsün altında kaldığı anlar #2


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