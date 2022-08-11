İzmir'in bir kadın, sevgilisi tarafından sırtından vuruldu

İzmir'in bir kadın, sevgilisi tarafından sırtından vuruldu

Sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından sırtından vurulan Gül İ., hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Dedebaşı Mahallesi 6152 Sokak’ta, dün akşam saatlerinde, Gül İ. (37) isimli bir kadın ile ve erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüdü. Belinden silah çıkaran M.B., Gül İ.’yi vurup olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin duyulması ile durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Kadının hayati tehlikesi sürüyor

İHA’nın haberine göre; sırtından vurulan kadın, sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gül İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı saldırgan yakalandı

M.B., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.