Sarı köpek 'Plüton' kayıp! Sadece %5'iniz bu optik illüzyonu çözebilir... Optik Yanılsama: Peki ya kayıp köpek? Buradaki göreviniz oturma odasında saklı pençeli Plüton'u bulmak.

ensonhaber.com

Optik illüzyonlar günlük yaşamda, psikolojide, sanatta ve nörolojide uygulamaları olan görsel bulmacalardır.

Beynin görsel verileri nasıl organize ettiğini ve yorumladığını göstererek algının sadece aynaya bakmaktan daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Bu ödevde eleştirel düşünme, problem çözme ve hem niteliksel hem de niceliksel metodolojiyi uygulama yeteneğiniz değerlendirilecektir.

Yukarıdaki görüntünün aksine, resimde saklı sarı köpeği bulmak için görsel keskinliğinizi ve bilişsel yeteneklerinizi kullanın.

5 saniye bitiyor...

Görsel sanatların zorluklarını üstlenmeye istekliyseniz, kozmik bir vizyon geliştirerek gözlerinizi açın ve bilincinizi yükseltin.

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Plüton'u görenleri tebrik ederiz. İşte saklandığı yer;