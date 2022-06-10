İzmit'te ölümcül hastalıkla doğan 7,5 aylık bebek için yardım çağrısı

10 bin doğumda bir görülen Patau sendromu ile dünyaya gelen Poyraz bebek hastaneler tarafından kabul edilmezken, annesi 'Yarın çocuğum için çok geç olabilir' diyerek yardım istedi.

İzmit’te Eda-Özkan Güven çiftinin çocuğu Ertuğrul Poyraz, 4 Kasım'da Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tüp bebek tedavisinden sonra dünyaya geldi.

Ertuğrul Poyraz’a Patau sendromu (Trizomi-13) adı verilen ve 10 bin doğumda bir görülen kromozom hastalığı teşhisi koyuldu.

6 ay tedaviden sonra taburcu oldu

Buradaki hastanede tedavisine başlanan Ertuğrul Poyraz’ın, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine boğazına trakeostomi kanülü takılarak solunum desteği sağlandı. 6 ay tedavi gören bebek, daha sonra taburcu edildi.

Zatürre teşhisi konuldu

Taburcu olduktan bir süre sonra zatürre teşhisi koyulan Poyraz, Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getirildi.

Trizomi-13 hastalığının, kromozom anormalliği nedeniyle gelişen ve yaşamla bağdaşmayan ölümcül hastalık olduğunu belirten Eda Güven, Türkiye’de bu hastalıkla mücadele edip, yaşamını sürdüren 14 kişi olduğunu söyleyerek, çocuğunun bronkoskopi ameliyatı olabilmesi için yardım istediğini dile getirdi.

"Ameliyatı Kocaeli'nde hiçbir hastane yapmıyor"

Çocuğunun yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü ve durumunun ciddiyetini koruduğunu anlatan Eda Güven, ameliyat için uygun hastane bulunması gerektiğini söyleyerek, “Ertuğrul Poyraz daha 7,5 aylık Trizomi-13 hastası. Doktorların yaşamla bağdaşmadığını söylediği ve ömür biçemediği bir hastalık. Şu anda acil bir ameliyat olması gerekiyor ve ameliyatı da Kocaeli’nde hiçbir hastanede yapılamıyor” şeklinde konuştu.

"Yarın çocuğum için çok geç olabilir"

Çocuğunun ameliyat olması için çok fazla zamanı kalmadığını belirten Eda Güven, “İstanbul’daki hastanelerin çocuğumu kabul etmesi gerekiyor ama 3 gündür sevk arayışımız sürüyor hala hiçbir hastaneye çocuğumuzu kabul ettiremedik. Şu anda durumu çok ciddi, acilen bir şekilde çocuğumun transfer olması gerekiyor, yaşayabilmesi için. Yardım istiyorum. Bizim hiç zamanımız yok, yarın çocuğum için çok geç olabilir. Lütfen sesimizi duyun, bize yardım edin” dedi.













