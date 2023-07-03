İznik Gölü'nde tekneleri alabora olan 3 genci jandarma kurtardı İznik Gölü’nde alabora olan teknede bulunan ve 800 metre açıkta can simidine tutunan 3 kişiyi jandarma kurtardı. Tedaviye alınan 3 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Tekne gezmesi, faciaya dönüşüyordu... H.E. (21), Y.K. (21) ve M.A.'nın (28) İznik Gölü’ne açıldığı tekne, bilinmeyen nedenle arızalandı. Alabora oldu Gençler durumu hemen jandarmaya bildirdi. Saat 19.00 sıralarında su almaya başlayan tekne, bir süre sonra alabora oldu. 3 genç de gölde mahsur kaldı. Can simidine tutunup, hayatta kaldılar Yaklaşık 800 metre açıkta can simidine tutunarak bekleyen gençler, bölgeye ulaşan İznik Jandarma Asayiş Botu ekiplerince kurtarıldı. Jandarma botu ile kıyıya çıkarılan H.E., Y.K. ve M.A., sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık durumları iyi Tedaviye alınan 3 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.