1 Mayıs gösterilerinde tutuklanan 11 şüpheli, 7 polisi yaraladı İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerine ilişkin tutuklanan 11 şüpheliyle ilgili savcılığın sevk yazısında, gösterilerde 7 polis memurunun yaralandığına ve birçok polis ekipmanının zarar gördüğüne yer verildi.

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AA & Ensonhaber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki "Bozdoğan Su Kemeri" önünde gerçekleşen olaylara ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Göstericilerin Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışırken polise saldırdıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 11 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün güvenlik kamerası kayıtları ve basına yansıyan görüntülerden yararlanarak tespitlerde bulunduğu belirtildi.

Polislere taş, sopa ve benzeri silah niteliğindeki cisimlerle saldırdılar

Savcılığın yazısında, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkmak amacıyla Saraçhane Surönü bölgesinde güvenlik hattı oluşturulmasına ve Taksim'de gösteri ve yürüyüşün yasaklanmasına rağmen şüphelilerin grup halinde hareket ettikleri ifade edildi. Ayrıca, şüphelilerin polislere taş, sopa ve benzeri silah niteliğindeki cisimlerle saldırdığı ve polise mukavemet gösterdiği tespit edildiği belirtildi.

Gösterilerde 7 polis memuru yaralandı

Yazıda, söz konusu olaylar nedeniyle, M.E.Ö, S.P, R.Ş, O.K, O.O.Y, H.B, B.H. isimli 7 polis memurunun yaralandığı ve 35 boy kalkanı, 77 görev kalkanı, 1 el telsizi, 22 kask, 23 gaz maskesi ile 1 zet tüfeğinin zarar gördüğünün belirlendiği kaydedilerek, görüntülerin ulusal basına ve sosyal medyaya yansımasıyla söz konusu olayın toplum nezdinde infial uyandırdığı anlatıldı.

Tespit edilen şüphelilerin eyleme katılıp taş attığı ya da sopayla vurdukları ana ilişkin görüntülerinin olduğu bildirilen yazıda, şüpheliler Serdar Oğuz, Bilal Faruk Başaran, Bayram Metin Coşkun, Serkan Uşak ve Çağla Tanışlar'ın flama sopasıyla, şüpheli Habilhan Yapar'ın ise sert bir cisimle polislere vurarak saldırdıklarının belirlendiğine dikkat çekildi.

1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 49 şüpheli tutuklandı

Savcılıkça resen başlatılan soruşturma kapsamında, kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalıştığı sırada polise saldırdığı gerekçesiyle 217 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 182'sinin emniyetten serbest bırakıldığı soruşturmada, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştığı tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 65 şüpheliden 38'i İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 Mayıs'ta söz konusu gösterilere karıştığı belirlenerek gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı. Böylelikle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde tutuklananların sayısı 49 oldu.