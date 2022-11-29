Kaçak göçmenler, 11 gün gemi dümeninde yolculuk yaptı

Kaçak göçmenler, 11 gün gemi dümeninde yolculuk yaptı

Nijerya’dan demir alan geminin suya yakın bölümündeki dümen kısmında 11 gün boyunca yolculuk yapan 3 kaçak göçmen, yetkililer tarafından kurtarıldı.

Ülkelerinden savaş, istikrarsızlık, ekonomik nedenler gibi birçok sebepten kaçmak üzere yola koyulan kaçak göçmenlerin seçtiği yöntemler şaşırtmaya devam ediyor…

Yaşanan olaylara bir yenisi daha Nijerya’dan yola çıkan bir gemide yaşandı. 11 gün boyunca 3 mültecinin, geminin su hizasındaki dümen bölümünde seyahat ettiği ortaya çıktı.

Susuzluk çektikleri belirlenen mülteciler, kurtarılarak tedavi altına alındı.

Geminin dümen kanadında bulundular

DHA’nın haberine göre; İspanya Sahil Güvenlik tarafından, dün olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu öğleden sonra Sahil Güvenlik botu, Las Palmas limanına demirlemiş ve Nijerya'dan gelen Althini II gemisinin dümen kanadında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı. Limana sevk edilenler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.”

Malta bandıralı Althini II adlı tankerin, 17 Kasım’da Lagos’tan ayrıldığı belirtildi.