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Kadıköy'de aracına yaslandığı için uyardı: Çıkan kavgada silahla rastgele ateş etti

Kadıköy'de aracına yaslandığı için uyardı: Çıkan kavgada silahla rastgele ateş etti Park halindeki araca yaslanan bir kişi, araç sahibi tarafından uyarılınca sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle belindeki silahını çıkararak rastgele ateş etti.