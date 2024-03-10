Kadıköy'de aracına yaslandığı için uyardı: Çıkan kavgada silahla rastgele ateş etti

DHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Rasimpaşa Mahallesi'nde park halinde bulunan araca yaslanan kişi, aracın sahibi tarafından uyarıldı.
Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
4 el ateş etti
Kavga esnasında bir kişi, belindeki silahı çıkartarak 4 el ateş etti.
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, araca yaslanan kişi, araç sahibi tarafından uyarılıyor.
Tokat attı
Çıkan tartışmada havaya ateş eden kişinin araç sahibine tokat attığı görülüyor.
Çevredekilerin kavgayı ayırmak için koştuğu görülürken, belindeki silahı çıkararak ateş ediyor.
Kaçışmalar kameralara yansıdı
Silah sesini duyanların kaçıştığı görülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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