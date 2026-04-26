Haiti’de Belçika’ya ait askeri uçağa ateş açıldı

Belçika'ya ait A400M tipi askeri nakliye uçağına Haiti'de Birleşmiş Milletler Barış Gücü görevi kapsamında yürütülen uçuş sırasında ateş açıldı.
Belçika Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağı 19 Nisan'da Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'dan Haiti’nin başkenti Port-au-Prince'e uçuş gerçekleştirdi.
15. Hava Ulaştırma Filosu'na bağlı uçak, Birleşmiş Milletler misyonu kapsamında yaklaşık 80 Çadlı askeri Port-au-Prince'e taşıdı.
Askerlerin indirilmesinin ardından uçak, Santo Domingo'ya geri döndü.
KURŞUN İZLERİ BULUNDU
Uçuş sonrası yapılan kontrolde uçağın kuyruk ve motor bölümünde iki kurşun izi tespit edildi.
Uçağın Port-au-Prince'e iniş öncesinde hedef alındığı değerlendirilirken güvenli iniş yapan uçaktaki mürettebatın yara almadığı belirtildi.
Geçici onarımların ardından uçak, Brüksel'deki üssüne sorunsuz şekilde döndü.
Savunma Bakanlığı, olayı doğrularken olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.