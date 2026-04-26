Çayırova Belediyespor basketbolda Süper Lig'e yükselişini kutladı

Çayırova Belediyespor, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı.

Çayırova Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına çok sayıda taraftar katıldı.

"BU SEVİNCİ HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Programda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, zorlu bir sezonun ardından elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirterek, "Çayırovamızın hak ettiği Süper Lig'e yükselmenin sevincini hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Takım kaptanı Hakan Yapar da kulübün planlı ve güçlü bir organizasyonla kurulduğunu ifade ederek, elde edilen şampiyonluğun kendileri için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Takım, daha sonra şampiyonluk kupasıyla üstü açık otobüse binerek ilçe turu attı.

Gece boyunca süren kutlamalarda taraftarlar, takımı meşalelerle karşıladı.