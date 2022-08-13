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Kadıköy’de bir kadın öldürüldü
- 13.08.2022 - 09:48
- Güncelleme : 13.08.2022 - 10:02
Gece yarısı İstanbul’un Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi’ndeki bir kafede oturan Mihriban Arduç (63), mekana gelen Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu.
Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtarılamadı
Kanlar içerisinde yerde yatan Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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6 adet mermi kovanı bulundu
Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde 6 adet mermi kovanı buldu.
Şüpheli Hakan Asilkan’ın kafeye gelişi ve kadını vurduktan sonra çevredekilerin panikle etrafa bakarken olay yerinden yürüyerek uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.
Katil aranıyor
DHA’nın haberine göre cinayetin nedeni araştıran polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.