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    Kadıköy’de bir kadın öldürüldü

    Kafede oturduğu sırada kurşunların hedefi olan 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kadının katili ise polis tarafından aranıyor.
    • 13.08.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 10:02
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    Kadıköy’de bir kadın öldürüldü

    Gece yarısı İstanbul’un Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi’ndeki bir kafede oturan Mihriban Arduç (63), mekana gelen Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu.

    Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kurtarılamadı

    Kanlar içerisinde yerde yatan Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kadıköy’de kadın cinayeti VİDEO

    6 adet mermi kovanı bulundu

    Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde 6 adet mermi kovanı buldu.

    Şüpheli Hakan Asilkan’ın kafeye gelişi ve kadını vurduktan sonra çevredekilerin panikle etrafa bakarken olay yerinden yürüyerek uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kadıköy’de bir kadın öldürüldü #1

    Katil aranıyor

    DHA’nın haberine göre cinayetin nedeni araştıran polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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    Kadıköy’de bir kadın öldürüldü #5


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