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    Kadıköy'de ceza yiyen yabancı uyruklu sürücü: Vallahi anlamadım

    Polis ekiplerinin denetim esnasında durdurduğu sürücü alkollu çıkınca ceza kesildi. İran uyruklu sürücünün ve arkadaşlarının tepkisi olay oldu.
    • 30.11.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 14:18
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    Kadıköy'de ceza yiyen yabancı uyruklu sürücü: Vallahi anlamadım

    Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirli koordinesinde denetim gerçekleşitrildi.

    Trafikte, araç sürücülerine yönelik yapılan denetimde, akşam saatlerinde ekipler ilginç bir olayla karşı karşıya geldi.

    Denetim esnasında, içerisinde İranlı bir erkek ile İranlı bir kadının bulunduğu kiralık otomobil durduruldu.

    Sürücüye, alkollü olduğunun anlaşılması nedeniyle cezai işlem uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

    "Vallahi ben anlamadım"

    Türkçe bilmeyen ve neden ceza aldığını anlamayan sürücüye trafik polisi olayı açıklamaya çalıştı. Ceza yiyen sürücünün ise polise "Vallahi ben anlamadım." dedi.

    İranlı çiftin Türkiye’ye gelmesine ve burada otomobil kiralamasına yardımcı olan başka bir İranlı kadın ve erkek çift de olay yerine geldi.

    Kadıköy'de ceza yiyen yabancı uyruklu sürücü: Vallahi anlamadım dedi ViDEO

    Kadıköy de ceza yiyen yabancı uyruklu sürücü: Vallahi anlamadım #1

    "Hangi kanaldasınız, sizi şikayet edeceğim"

    İranlı kadın ve erkek şahıs kendilerini görüntüleyen basın mensupları ile tartışmaya başladı. Basın mensuplarına tepki gösteren kadının "Beni çekemezsiniz, hangi kanaldasınız, sizi şikayet edeceğim. Siz neden beni film çekiyorsunuz." şeklinde konuştu.

    Kadıköy de ceza yiyen yabancı uyruklu sürücü: Vallahi anlamadım #2

    Kamerayı engellemeye çalıştı

    İranlı erkek şahıs ise kendisini görüntüleyen kameramanın arkasına geçmeye ve kameraya müdahale etmeye çalıştı.

    İHA'nın haberine göre, şahsın kameramanın arkasına geçme çabası ilginç anlara sahne oldu.

    Kadıköy de ceza yiyen yabancı uyruklu sürücü: Vallahi anlamadım #3

    Kadıköy de ceza yiyen yabancı uyruklu sürücü: Vallahi anlamadım #4


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