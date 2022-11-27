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    Kadıköy'de otomobilin çatısına asılan gençler yürekleri ağza getirdi

    Bir otomobilin çatısındaki tutamak yerlerine asılarak yolculuk eden iki gencin tehlikeli yolculuğu saniye saniye kaydedildi.
    • 27.11.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 13:55
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    Kadıköy'de otomobilin çatısına asılan gençler yürekleri ağza getirdi

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kimliği belirsiz 2 gencin tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

    Seyir halindeki bir otomobilin çatısındaki tutamaklarına asılıp kapı altındaki platforma basan iki genç, adeta otomobilin dışarısında yolculuk etti.

    Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

    Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi üzerinde yüksek bir aracın çatısındaki tutamaklarına asılıp, kapısının altındaki platforma basarak aracın dışarısında yolculuk eden iki genç görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

    Kadıköy’de otomobilin çatısına asılan gençler VİDEO

    O anlar amatör kamera ile anbean kaydedildi

    Hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini hiçe sayan gençlerin yolcuğu olaya tanıklık eden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

    İHA'nın haberine göre, otomobilin kapısına ve tutamaklarına tutunarak yolculuk eden gençler ara ara kendilerini cep telefonları ile kayda almayı da ihmal etmedi.

    Kadıköy de otomobilin çatısına asılan gençler yürekleri ağza getirdi #1

    Kadıköy de otomobilin çatısına asılan gençler yürekleri ağza getirdi #2

    Kadıköy de otomobilin çatısına asılan gençler yürekleri ağza getirdi #3


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