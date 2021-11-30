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    Kadıköy'de şüpheli öldü, polis görevden uzaklaştırıldı

    'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, gözaltına alınmamak için direndiği sırada çıkan arbedede polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Polisin de görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
    • DHA
    • 30.11.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 10:21
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    Kadıköy'de şüpheli öldü, polis görevden uzaklaştırıldı

    Dün akşam saat 22.00 sıralarında İstanbul’un Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde polis ekipleri, “dur” ihtarına uymayan şüpheliyi takibe aldı.

    Kısa süren kovalamacanın ardından önü kesilerek durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. yaya olarak firar ederken, sürücü Ç.K. yakalandı.

    “MUKAVEMETTE BULUNDU, VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ”

    Kaçamayan sürücü ile polis arasında yaşananları ise İstanbul Valiliği paylaştı.

    Valilik açıklamasında, “Sürücü Ç.K. ise yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir.” denildi.

    Kadıköy de şüpheli öldü, polis görevden uzaklaştırıldı #1

    POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

    Açıklamada, E.Ç.'nin daha sonra yakalandığı, üzerinden ise 15 paket uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve telsiz ele geçirildiği ifade edildi.

    Valiliğinin açıklamasının devamında, “Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli, valiliğimizce idari tahkikat başlatılarak ilgili polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır.” bilgisine yer verildi.

    Kadıköy de şüpheli öldü, polis görevden uzaklaştırıldı #2

    Kadıköy de şüpheli öldü, polis görevden uzaklaştırıldı #3

    Kadıköy de şüpheli öldü, polis görevden uzaklaştırıldı #4

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