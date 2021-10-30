Kadıköy’de yanan ciple selfie çekti

Alevler içinde kalan lüks otomobil hurdaya dönerken, yangını izleyen vatandaş kamerasını açarak selfie çekti.

İstanbul Kadıköy’de E-5 karayolu Ünalan mevkiinde ilerleyen BMW marka lüks otomobil, seyir halinde olduğu sırada alev aldı.

Sürücü, otomobili otobüs durağına çekerek kendisini dışarı attı. Lüks otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu.

Çevredeki vatandaşlar o anları telefonlarıyla kayıt altına aldı.

ALEVLERE KARŞI SELFİE

Yangını izleyen bir kişinin ise yanan otomobili arkasına alarak selfie çekmesi, ilginç anlara sahne oldu.

Yangın daha sonra itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy’de yanan otomobili arkasına alıp selfie çekti VİDEO

















