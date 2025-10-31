Kağıthane'de 17 yaşındaki bir kişi dürümcüye saldırı düzenledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Ortabayır Mahallesi’nde sabah 06.30 sularında bir kişi, caddedeki dürümcünün önüne gelerek kepengi kapalı olan iş yerine silahla ateş açtı.

DEVRİYE GEZEN EKİPLERE YAKALANDI

Silah sesleri mahallede paniğe neden olurken saldırgan, olayın ardından Levent yönüne doğru kaçtı.

Bu sırada bölgede devriye görevi yapan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silah seslerini duyup harekete geçti.

İŞ YERİ SAHİBİNİN OĞLUYLA KAVGA ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Polis ekipleri, kısa süre içinde koşarak kaçan şüpheli M.E.K.’yi olayda kullandığı tabancayla birlikte suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan M.E.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelinin ilk sorgusunda, iş yeri sahibinin oğlu ile bir süre önce kavga ettiğini, ardından aynı kişinin yaşadığı daireyi kurşunladığını iddia ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

M.E.K.’nin bu olayın ardından dürümcüye intikam amaçlı saldırı düzenlediği tespit edildi.

Adli işlem başlatılan şüphelinin, “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “Mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.