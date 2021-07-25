Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
294.359
3.10%
EXEN Coin
25.12
0.80%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuk anne ve baba tarafından darbedildi

    Yabancı uyruklu anne ve baba biri engelli 3 çocuğunu feci şekilde darbettikten sonra babaanne ile çocukları eve kilitleyerek bölgeden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çocukları kurtardı.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 10:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuk anne ve baba tarafından darbedildi

    İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Sultan Selim Mahallesi’nde ikamet eden yabancı uyruklu anne ile baba, biri engelli olan 3 çocuğu darbetti.

    Gece saatlerinde darp sırasında çocukların çığlık attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Çocuklarına sık sık şiddet uyguladığı bilinen çift, babaanne ile çocukları eve kilitleyerek bölgeden ayrıldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi.

    Polis ekipleri, evin kapısına geldiklerinde yanlarına pencereden bir çocuk yanaştı.

    Çocuk evde biri engeli iki kardeşinin ve babaannesinin olduğunu, anne ve babasının kendilerini eve kilitleyerek gittiğini söyledi.

    KAPI ÇİLİNGİR YARDIMI İLE AÇILDI

    Bölgeye Kağıthane Çocuk Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri evin kapısını çilingir yardımı ile açarak engelli olan 15 yaşındaki V.B. ile kardeşleri M.B. (12) ve A.M.’yi (5) kurtardı.

    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Babaanne Semiye A. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuk anne ve baba tarafından darbedildi #1

    Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuk anne ve baba tarafından darbedildi #2

    Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuk anne ve baba tarafından darbedildi #3

    Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuk anne ve baba tarafından darbedildi #4

    Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuk anne ve baba tarafından darbedildi #5

    Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuk anne ve baba tarafından darbedildi #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir