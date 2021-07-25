Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuk anne ve baba tarafından darbedildi

Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuk anne ve baba tarafından darbedildi

Yabancı uyruklu anne ve baba biri engelli 3 çocuğunu feci şekilde darbettikten sonra babaanne ile çocukları eve kilitleyerek bölgeden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çocukları kurtardı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Sultan Selim Mahallesi’nde ikamet eden yabancı uyruklu anne ile baba, biri engelli olan 3 çocuğu darbetti.

Gece saatlerinde darp sırasında çocukların çığlık attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çocuklarına sık sık şiddet uyguladığı bilinen çift, babaanne ile çocukları eve kilitleyerek bölgeden ayrıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi.

Polis ekipleri, evin kapısına geldiklerinde yanlarına pencereden bir çocuk yanaştı.

Çocuk evde biri engeli iki kardeşinin ve babaannesinin olduğunu, anne ve babasının kendilerini eve kilitleyerek gittiğini söyledi.

KAPI ÇİLİNGİR YARDIMI İLE AÇILDI

Bölgeye Kağıthane Çocuk Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri evin kapısını çilingir yardımı ile açarak engelli olan 15 yaşındaki V.B. ile kardeşleri M.B. (12) ve A.M.’yi (5) kurtardı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Babaanne Semiye A. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.