İstanbul Kağıthane'de alkollü sürücü, cadde üzerinde bulunan 5 otomobile çarptıktan sonra durabildi.

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi üzerinde alkollü sürücü Murat T. yönetimindeki 34 EFY 353 plakalı otomobil, hızlı şekilde seyir halindeyken park halindeki 5 otomobile çarptı.

KAZAYI UFAK SIYRIKLARLA ATLATTI

Sürücü Murat T. ve yanında bulunan Canan B. kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken kaza sonrası cadde üzerindeki 5 otomobil ve kazaya karışan araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kağıthane’de alkollü sürücü, park halindeki 5 otomobile çarptı-Video

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

5 otomobilin zarar gördüğü kaza cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde alkollü sürücünün yönetimindeki otomobilin hızlı şekilde seyir halindeyken park halindeki minibüse vurduktan sonra ters istikamete döndüğü görülüyor.

Polis ekipleri kazada hafif şekilde yaralanan Canan B.’ye olay yerinde müdahale etti. Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.