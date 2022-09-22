Komşular arasında çıkan park yeri tartışmasında baba ve oğul, bina sakinleri tarafından sopalarla darbedildi. Sürücü bayılana kadar dövülürken o anlar kaydedildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi'nde park sorununda ortam gerildi.

17 Eylül Cumartesi gece saatlerinde bir baba ile oğul, oturdukları sitenin karşısındaki apartmanın önüne araçlarını park etti.

Bina önündeki dubaları kaldırarak aracı park eden sürücüye, apartman sakinleri tepki gösterdi.

Baba ve oğluna sopalarla saldırdılar

Bu tepkiye rağmen araç kaldırılmayınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle binadan çıkan ve araçlarıyla gelen apartman sakinleri, baba ile oğula sopalarla saldırdı.

Bayıltana kadar darbettiler

Sürücünün, baygınlık geçirerek yere düşmesine rağmen tekme darbeleriyle darbedildiği dikkat çekti.

DHA'nın haberine göre; park yeri kavgası çevredeki insanların müdahalesiyle sona erdi.

O anlar kaydedildi

Yaşanan tartışma ile baba ve oğlunun darbedilmesi sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kağıthane'de apartman önünedeki park kavgası kamerada













