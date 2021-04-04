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    Kağıthane'de moto kurye ile otomobilin çarpışma anı

    Kağıthane’de siparişi yetiştirmek üzere seyir halinde olan motosikletli kurye, sokaktan çıkan otomobile çarparak yere savruldu.
    • İHA
    • 04.04.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 11:07
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    Kağıthane'de moto kurye ile otomobilin çarpışma anı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çeliktepe’de meydana gelen olayda, sipariş alan 26 yaşındaki Serhat Ayvaz, motosikletle yola çıktı.

    Genç kurye cadde üzerinde seyrettiği esnada otomobilin sürücüsü sokak arasından dikkatsiz bir şekilde yola çıktı.

    FRENE BASTI AMA DURAMADI

    Aracı gören Ayvaz frene bastı ancak duramayarak araca çarptı. Çarpma sonucu yere savrulan genç sürücü yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    kurye kaza

    Kağıthane'de moto kurye ile otomobilin çarpışma anı ViDEO

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    kurye kaza

    "BOYNUNDA VE BİLEĞİNDE AĞRI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

    Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaptı. Kazayla ilgili konuşan bir esnaf, “Sokaktan araba çıkıyordu. O esnada caddeden geçen motorcu da yavaşlamayınca çıkan araca çarptı. Motorcu yere düşünce dolayısıyla boynunda ve bileğinde ağrılar olduğunu söylüyordu. Trafik çok az süre kapandı” dedi.

    Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

    kurye kaza

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