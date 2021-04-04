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- Kağıthane'de moto kurye ile otomobilin çarpışma anı
Kağıthane'de moto kurye ile otomobilin çarpışma anı
- İHA
- 04.04.2021 - 10:38
- Güncelleme : 04.04.2021 - 11:07
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çeliktepe’de meydana gelen olayda, sipariş alan 26 yaşındaki Serhat Ayvaz, motosikletle yola çıktı.
Genç kurye cadde üzerinde seyrettiği esnada otomobilin sürücüsü sokak arasından dikkatsiz bir şekilde yola çıktı.
FRENE BASTI AMA DURAMADI
Aracı gören Ayvaz frene bastı ancak duramayarak araca çarptı. Çarpma sonucu yere savrulan genç sürücü yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kağıthane'de moto kurye ile otomobilin çarpışma anı ViDEO
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"BOYNUNDA VE BİLEĞİNDE AĞRI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaptı. Kazayla ilgili konuşan bir esnaf, “Sokaktan araba çıkıyordu. O esnada caddeden geçen motorcu da yavaşlamayınca çıkan araca çarptı. Motorcu yere düşünce dolayısıyla boynunda ve bileğinde ağrılar olduğunu söylüyordu. Trafik çok az süre kapandı” dedi.
Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.