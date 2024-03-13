Kağıthane'de motosikleti gündüz vakti çevredekilere aldırmadan çaldı İstanbul Kağıthane'de bir hırsız, park halindeki motosikletin kilidini gündüz vakti çevredekilere aldırış etmeden kırarak çaldı.

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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesine Telsizler Mahallesi'nde 01 Mart'ta saat 08.00 sıralarında, sahibi tarafından akşam saatlerinde park edilen motosikletin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Çevrede bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

Çevredekilere aldırış etmeden motosikleti böyle çaldı

Bir şahsın park halinde duran motosikletin kilidini, gündüz vakti çevredekilere aldırış etmeden çeşitli aparatlar yardımıyla kırarak aracı çaldığı tespit edildi. Şüpheli şahsın, O.Y. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli O.Y., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Motosikleti çeşitli aparatlar yardımıyla çalan şahsın 18 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs, “Motosiklet Hırsızlığı” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilirken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Hırsızın, park halindeki motosikleti iş yerinden çıkarak sokakta dolaşan bir işçiye ve diğer vatandaşlara aldırış etmeden çalarak uzaklaştığı görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)