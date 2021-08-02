Euro
9.9486
-0.88%
Dolar
8.3631
-0.89%
Altın
486.48
-1.17%
Borsa
1.401
0.61%
Bitcoin
331.503
-4.45%
EXEN Coin
24.49
-2.27%
34ºC
İstanbul
Güneşli 34 C

    Kağıthane'de otomobil çarpan genç, hayatını kaybetti

    Yaya geçidinin olmadığı noktadan karşıya geçmeye çalışan 29 yaşındaki gence, yoldan geçen aracı fark edemeyince otomobil çarptı. 30 metre sürüklenen genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kağıthane'de otomobil çarpan genç, hayatını kaybetti

    Önceki gün saat 22.00 sıralarında İstanbul Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde 27 yaşındaki Samet Uzunoğlu, 45 AEZ 618 plakalı otomobiliyle Sütlüce istikametine seyretmeye başladı.

    O esnada 29 yaşındaki Ömer Göçmen, yaya geçidi olmayan yerden koşarak yoluna karşısına geçmek istedi.

    30 METRE SÜRÜKLENDİ

    Ancak Uzunoğlu’nun idaresindeki otomobil, gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak yaklaşık 30 metre sürüklenen Göçmen, vücudunun çeşitli yerlerinden ve kolundan ağır şekilde yaralandı.

    Kağıthane'de otomobil çarpan genç, hayatını kaybetti VİDEO


    Kağıthane de otomobil çarpan genç, hayatını kaybetti #1

    HASTANEDE MÜDAHALE EDİLDİ

    Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Göçmen‘i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    Kağıthane de otomobil çarpan genç, hayatını kaybetti #2

    KURTARILAMADI

    Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Kağıthane de otomobil çarpan genç, hayatını kaybetti #3

    SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

    Çalışmalar kapsamında polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İncelemeler sonrasında otomobil, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

    Sürücü Samet Uzunoğlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan sürücü Uzunoğlu, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kağıthane de otomobil çarpan genç, hayatını kaybetti #4

    Kağıthane de otomobil çarpan genç, hayatını kaybetti #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir