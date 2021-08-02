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- Kağıthane'de otomobil çarpan genç, hayatını kaybetti
Kağıthane'de otomobil çarpan genç, hayatını kaybetti
- İHA
- 02.08.2021 - 12:38
- Güncelleme : 02.08.2021 - 12:43
Önceki gün saat 22.00 sıralarında İstanbul Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde 27 yaşındaki Samet Uzunoğlu, 45 AEZ 618 plakalı otomobiliyle Sütlüce istikametine seyretmeye başladı.
O esnada 29 yaşındaki Ömer Göçmen, yaya geçidi olmayan yerden koşarak yoluna karşısına geçmek istedi.
30 METRE SÜRÜKLENDİ
Ancak Uzunoğlu’nun idaresindeki otomobil, gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak yaklaşık 30 metre sürüklenen Göçmen, vücudunun çeşitli yerlerinden ve kolundan ağır şekilde yaralandı.
Kağıthane'de otomobil çarpan genç, hayatını kaybetti VİDEO
HASTANEDE MÜDAHALE EDİLDİ
Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Göçmen‘i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
KURTARILAMADI
Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Çalışmalar kapsamında polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İncelemeler sonrasında otomobil, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
Sürücü Samet Uzunoğlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan sürücü Uzunoğlu, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.