Kağıthane'de otomobil çarpan genç, hayatını kaybetti

Yaya geçidinin olmadığı noktadan karşıya geçmeye çalışan 29 yaşındaki gence, yoldan geçen aracı fark edemeyince otomobil çarptı. 30 metre sürüklenen genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Önceki gün saat 22.00 sıralarında İstanbul Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde 27 yaşındaki Samet Uzunoğlu, 45 AEZ 618 plakalı otomobiliyle Sütlüce istikametine seyretmeye başladı.

O esnada 29 yaşındaki Ömer Göçmen, yaya geçidi olmayan yerden koşarak yoluna karşısına geçmek istedi.

30 METRE SÜRÜKLENDİ

Ancak Uzunoğlu’nun idaresindeki otomobil, gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak yaklaşık 30 metre sürüklenen Göçmen, vücudunun çeşitli yerlerinden ve kolundan ağır şekilde yaralandı.

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HASTANEDE MÜDAHALE EDİLDİ

Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Göçmen‘i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.





KURTARILAMADI

Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İncelemeler sonrasında otomobil, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Sürücü Samet Uzunoğlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan sürücü Uzunoğlu, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.