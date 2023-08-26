Kağıthane'de polisten kaçan motosikletlinin üzerinden uyuşturucu çıktı
DHA

İstanbul Kağıthane'de hararetli dakikalar yaşandı.

Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istedikleri motosikletli ve arkasındaki yolcu, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Üstlerinden uyuşturucu çıktı

Yaşanan kovalamacanın ardından motosikletli iki kişi ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir tabanca ile bir miktar madde bulundu.

O anlar kamerada

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, yakalanma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin dur ihtarına uymayan motosikletliden silah ve uyuşturucu çıktı #1
Kağıthane'de polisten kaçan motosikletlinin üzerinden uyuşturucu çıktı