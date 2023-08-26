Kağıthane'de polisten kaçan motosikletlinin üzerinden uyuşturucu çıktı Yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği motosikletli ve arkasındaki yolcu, ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin yakaladığı şüphelilerin üzerinden uyuşturucu ve silah bulundu.

DHA

İstanbul Kağıthane'de hararetli dakikalar yaşandı.

Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istedikleri motosikletli ve arkasındaki yolcu, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Üstlerinden uyuşturucu çıktı

Yaşanan kovalamacanın ardından motosikletli iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

O anlar kamerada

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, yakalanma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.