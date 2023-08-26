Kağıthane'de polisten kaçan motosikletlinin üzerinden uyuşturucu çıktı

DHA
İstanbul Kağıthane'de hararetli dakikalar yaşandı.
Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istedikleri motosikletli ve arkasındaki yolcu, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Üstlerinden uyuşturucu çıktı
Yaşanan kovalamacanın ardından motosikletli iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
O anlar kamerada
Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, yakalanma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.