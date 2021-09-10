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    Kağıthane'de tek teker şovu kazaya dönüştü

    Motosikletinin ön tekerini kaldırarak hareket yapmak isteyen 22 yaşındaki genç, arkasındaki arkadaşını hastanelik etti.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 11:16
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    Kağıthane'de tek teker şovu kazaya dönüştü

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde motosikleti ile seyir halinde olan Ömer A. (22), geçtiği sokakta tek teker denemesi yapmaya çalıştı.

    ARKASINDAKİ ARKADAŞINI DÜŞÜRDÜ

    Ömer A. bir süre sonra ön tekerini indirirken, arkasında oturan arkadaşı Muhammet Emre K. (16) dengesini kaybederek yola düştü.

    Ömer A. ve çevredeki vatandaşlar yaralanan Muhammet Emre K.’nin yardımına koştu. Yaralı çocuk sağlık ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Kağıthane de tek teker şovu kazaya dönüştü #1

    Kağıthane de tek teker şovu kazaya dönüştü #2

    Kağıthane de tek teker şovu kazaya dönüştü #3

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