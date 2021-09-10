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- Kağıthane'de tek teker şovu kazaya dönüştü
Kağıthane'de tek teker şovu kazaya dönüştü
Motosikletinin ön tekerini kaldırarak hareket yapmak isteyen 22 yaşındaki genç, arkasındaki arkadaşını hastanelik etti.
- İHA
- 10.09.2021 - 11:16
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde motosikleti ile seyir halinde olan Ömer A. (22), geçtiği sokakta tek teker denemesi yapmaya çalıştı.
ARKASINDAKİ ARKADAŞINI DÜŞÜRDÜ
Ömer A. bir süre sonra ön tekerini indirirken, arkasında oturan arkadaşı Muhammet Emre K. (16) dengesini kaybederek yola düştü.
Ömer A. ve çevredeki vatandaşlar yaralanan Muhammet Emre K.’nin yardımına koştu. Yaralı çocuk sağlık ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.