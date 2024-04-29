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1 damlası bile etkili! Matlaşan fayanslara sürün, ışıl ışıl görün...

1 damlası bile etkili! Matlaşan fayanslara sürün, ışıl ışıl görün... Buhara ve ısıya maruz kalan banyo fayansları, zamanla matlaşır. Mat görüntüden kurtulmak ve eski parlaklığına kavuşturmak için yapmanız gereken çok basit bir yöntem var.