1 damlası bile etkili! Matlaşan fayanslara sürün, ışıl ışıl görün...

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Banyo fayanslarınız eskisi gibi parlamıyor mu...
Yalnız değilsiniz.
Isı, buhar ve sabuna maruz kalan fayanslar, parlaklığını kaybeder ve matlaşır.
Fayansları yeniden parlatmak ve matlıktan kurtarmak için ne yapabilirim diyenler, haberimizde kalsın.
Bu yöntem sayesinde banyonuza girenler, "yeni mi yaptırdın" diye soracak.
Etkisi inanılmaz görünecek...
İşte tek yapmanız gereken şey;
Limonla ovun
Fayanslar üzerinde biriken kiri ve yağı temizlemek için limonla ovmak etkilidir. Temizlenecek bölgeyi 15-20 dakika boyunca ovmak ve daha sonra suyla yıkamak, hem temizlenmesini hem de parlamasını sağlar.