Sokakta hareket fark eden genç, motosikletinin çalındığını gördü. Motosikletini alabilmek için yıllarca çalıştığını söyleyen genç, birkaç saniye ile motosikletini kurtardı.

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir sokakta gece vakti hareketlilik yaşandı.

Perşembe günü sahur vakti arkadaşının evine giden Abdullah Aktaş, motosikletini Çağlayan Hürriyet Mahallesi'ndeki sokağa park etti.

Abdullah Aktaş, çay içmek için dışarı çıkınca motosikletinin çalıştığını fark etti.

Hırsızın üzerine atladı

Motosikletin sesinden kendi motosikleti olduğunu anlayan Aktaş, hızla merdivenlerden inerek hırsızın üzerine atladı. Hırsız ve motosiklet ayrı taraflara düştü. Aktaş, motosikletini tutarken hırsız olay yerinden kaçtı.

Kağıthane'deki motosiklet sahibi, hırsızın üzerine atladı VİDEO



Üzerine atladığı anlar kamerada

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokak üzerinde park edilen motosikletin yanına gelen bir kişi, etrafı kontrol ettikten sonra motorun kilidini kırıyor. Motorunun çalıştığını fark eden Aktaş, koşarak şüphelinin üzerine atlıyor. İkisi de yere düşünce şüpheli olay yerinden hızla kaçıyor.

"Bu motoru almak için gençliğimi verdim"

Abdullah Aktaş, "Olay Çağlayan Hürriyet Mahallesi'nde oldu. Arkadaşım beni sahura çağırdı. Gece saat 02.30 civarı çay içmek için kapıya çıktık. Bir anda motorumun çalıştığını fark ettim. Motorumun sesini bildiğim için anında tanıdım. Kafamı kaldırıp baktığımda motosikletimin üzerinde başka biri vardı. Hemen arkadaşıma seslendim. Sait motor çalışıyor koş dedim. İkimiz bir anda fırladık. Yirmi basamaklı bir merdiven vardı. Üç dört adımda bitirdim orayı. Hırsız hala bizi fark etmedi. Yan yana, göz göze geldik beni ondan sonra fark etti. Bir anda düşüp sersemlesin diye kafasına vurdum. Kendisi sağ motosiklet ise sola düştü. Sonra kaçmayı başardı. Motorla beraber aynı yöne düşse yakalamıştım. Ayrı ayrı düştüğü için bir anda kalktı ve koşarak kaçtı. Birkaç saniye ile motorumu kurtardım. Motosiklet almak için yıllarımı verdim. Gençliğimi heba ettim bu motosikleti alabilmek için. Hiçbir şey düşünmedim. Tamamen motosikletimi düşündüm. İlk motosikletim. Tamamıyla kendim aldım. Kimseden destek almadan alnımın teriyle kazandım. Bunlar aklıma geldi. Direkt koşarak adamın üstüne atladım. Birkaç saniye ile kurtardım." dedi.





















