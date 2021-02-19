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    Kağıthane'deki trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü

    Kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü, dönüş yapan araca çarptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü alanının dış duvarı yıkılırken araç kullanılamaz hale geldi, ortalık savaş alanına döndü
    • İHA
    • 19.02.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 11:16
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    Kağıthane'deki trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü

    Saat 09.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde süratli bir şekilde seyir halinde olan araç, kırmızı ışıkta geçti. Otomobil, o esnada dönüş yapan başka bir araca önden çaparak savruldu. Savrulan araç önce Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü alanının dışındaki beton duvara çarpıp yıktıktan sonra elektrik direğini devirdi. Tekrardan savrulan araç yol ortasında durabildi.

    TRAFİK DURDU

    Duvara çarpan araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü ise hafif yaralı kurtuldu. Kaza nedeniyle trafik tek taraflı olarak durdu.

    Kağıthane deki trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, elinden yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    Kağıthane deki trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü #2

    ÇEKİCİ YARDIMI İLE KALDIRILDI

    Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobilin lastiği koparken ve motoru ise dağıldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

    Kağıthane deki trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü #3

    HATASINI KABUL ETTİ

    Kazaya karışan diğer sürücü, “Ben kavşaktan dönüş yaparken, bana yeşil yandı. 1 saniye falan bekledim, dönerken son sürat geldi ve bana vurarak buraya savruldu. Ben o şokta ne olduğunu göremedim. Lastikleri koptu, 'Benim hatam, kırmızıda geçtim' diye de kabul etti. Hafif şekilde yaralandı.” dedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kağıthane deki trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü #4

    Kağıthane deki trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü #5

    Kağıthane deki trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü #6

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