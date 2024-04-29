Sosyal medyayı sallayan test: Farklı olan çayı ilk bakışta bulabilen henüz çıkmadı... İnternette paylaşılan bu görsel test büyük ilgi gördü. Peki, siz bu resimde farklı olan çayı kaç saniyede bulabileceksiniz? Hadi teste başlayın...

ensonhaber.com

Kişilerin dikkat seviyelerini ve görsel algı becerilerini test eden görsel bulmacalar, son dönemlerde oldukça popüler oldu.

Bu tür testler, farklılığı bulma becerilerini geliştirmek ve zihinsel farkındalığı artırmak için etkili bir araç olarak kullanılıyor.

Kişilerin gözlem ve genel zeka kapasitesini kontrol eden bu görsel bulmacalar ruh halinizi, hafızanızı ve dikkat seviyenizi kontrol ediyor.

Son dönemde sıklıkla paylaşılan bu dikkat testleri insanların ilgisini çekiyor.

Bu testler genellikle bir dizi benzer nesne, desen veya manzara içeren bir görsel sunar ve katılımcılardan farklı olanı tespit etmelerini ister.

Aşağıda çay bardaklarıyla dolu bir görsel bulunuyor. Bütün bu çaylar arasında sadece 1 tanesi farklı. Peki, siz farklı olan çayı kısa sürede bulabilir misiniz?

Hadi hemen teste başlayın...

İşte o görsel

Resimde çok sayıda çay bulunuyor. Ancak hepsinin arasında farklı olan bir çay bulunuyor.

Peki siz farklı olan çayı görebildiniz mi? Biraz daha dikkatli bakın...

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Eğer görseldeki farklı çayı bulamadıysanız canınızı sıkmayın. Resimdeki farklı olan çayın yerini sizlere gösteriyoruz.

İşte resimdeki farklı olan çayın bulunduğu yer...